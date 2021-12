Final de A Fazenda 13 terá Bil, Marina, Rico e Solange

Rico Melquiades e Solange Gomes completaram, nesta terça-feira (14), a lista de finalistas de A Fazenda 13 (Record). Eles agora formam a última roça do reality, disputando o prêmio de R$ 1,5 milhão com Bil Araújo e Marina Ferrari, já confirmados na votação popular.

Rico e Solange disputavam a preferência do público com Dynho Alves e Sthefane Matos na segunda roça especial da semana. Os dois, no entanto, tiveram os menores percentuais na votação: Dynho com apenas 1,89% e Sthe com 10,45%. Bil e Marina já tinha superado Aline Mineiro e MC Gui em outra roça.

A formação da roça final foi celebrada com brindes e fogos de artifício no programa. Apesar de haver apenas um dia de votação até a decisão, a Record promete "surpresas e emoções que vão agitar a dinâmica dos peões".





Se a primeira roça especial movimentou a web com brincadeiras por Bil Araujo ter finalmente chegado a uma final -após participar do BBB e de No Limite-, dessa vez foi a separação de Dynho e Sthe que gerou burburinho. Os dois, que viveram uma amizade colorida no programa, devem descobrir agora, que seus companheiros já anunciaram que estão solteiros.





Dynho entrou no programa casado com a ex-peoa MC Mirella, e Sthe estava noiva do influenciador Victor Igoh. Ambos, no entanto, já anunciaram que não deverão retomar seus relacionamentos devido à traição dos peões no decorrer do programa. Mirella chegou a pedir votos contra Dynho nesta última roça dele.

"Partiu do Dynho a opção de assumir uma relação lá dentro do reality, seja ela qual for e até mesmo 'fraterna' como foi mencionado por ele mesmo. Mas cabe ressaltar que, além de público, existem a família, os fãs e eu, a própria Mirella", disse ela no Twitter. A cantora já entrou com pedido de divórcio.





Já Victor Igoh afirmou, também nas redes sociais, na semana passada, que "diante disso, levando em consideração o que eu quero para a minha vida, também os meus valores e a minha saúde mental e emocional, afirmo que, hoje, dia 6/12/2021, o meu noivado com Sthefane chegou ao fim".





A atual edição do reality rural acabou sendo marcada por término. Além de Dynho e Sthe, MC Gui também encontrou uma realidade diferente da que tinha antes do programa ao voltar para casa. Sua noiva, a dançarina Bia Michelle, também fez desabafos devido à relação dele com Aline no reality