Flauta e Fole In Concert apresenta 'Pedro e o Lobo' na AML Cultural

A programação desta quinta-feira (17) do 45º Festival Internacional de Música de Londrina reserva um momento especial para toda a família. O grupo Flauta e Fole in Concert apresenta "Pedro e o Lobo", clássica obra de Sergej Prokofiev, na AML Cultural a partir das 19h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.





A apresentação traz uma proposta inovadora da obra originalmente escrita para orquestra em 1936. Nesta versão, os arranjos de Nícolas Nagel adaptam a peça para quinteto de flautas doces e acordeon, criando uma sonoridade única onde cada instrumento representa um personagem da história narrada.





Luciana Schmidt, integrante e coordenadora do grupo, antecipa que o público pode esperar muitas surpresas. "Faremos uma abertura com quatro estilos diferentes, com jazz, tango, choro e baião. Depois, vamos para a história de "Pedro e o Lobo", com um quinteto e a inclusão do acordeon, em um arranjo assinado pelo maestro Vitor Gorni para esta nova versão", explica.

HISTÓRIA ATEMPORAL

Na trama, Pedro é um jovem menino que deseja capturar o lobo com a ajuda de seis amigos: o avô, o passarinho, o pato, o gato e os caçadores. Apesar da resistência do avô, Pedro consegue fugir e partir em sua aventura até encontrar o lobo. Para este arranjo especial, as flautas utilizadas são sopranino, soprano, contralto, tenor e baixo, com o acordeon como elemento inédito na proposta.

A narração da história ficará a cargo de Tatiane Jardim, sob a regência de Vitor Gorni, prometendo uma experiência envolvente.

O Flauta e Fole in Concert é idealizado e coordenado por Luciana Schmidt e Miguel Santos, sendo uma formação instrumental composta por cinco flautistas e dois acordeonistas, originada no Estúdio Flauta e Fole, em Londrina.

Serviço:





45º FIML – Husker Apresenta Flauta e Fole in Concert “Pedro e o Lobo”

Quando: quinta-feira (17), às 19h

Onde: AML Cultural (Praça 1º de maio, 130)

Ingressos: Sympla





