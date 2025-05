Folia transferida: Londrina 'perde' carnaval no Parque Ney Braga para Ibiporã

Um das folias de Carnaval mais aguardadas de Londrina, organizada pelo Bloco Vê Se Pode, que seria realizada no Parque Ney Braga, na segunda-feira (3), foi transferida para Ibiporã. A notícia pegou de surpresa os carnavalescos da cidade.





A transferência de local, segundo os organizadores do evento, deve-se a uma "descontinuidade contratual" com o Parque Ney Braga, os organizadores não deram detalhes sobre a rescisão do contrato.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A folia será transferida para o Arena Premium, em Ibiporã, na mesma data, segunda-feira (3), e com as mesmas atrações, incluindo o grupo de funk carioca Bonde do Tigrão e o Bloco Bafo Quente, que costuma arrastar multidões em Londrina.





Os organizadores do evento estão divulgando que os ingressos já adquiridos continuam valendo, incluindo os gratuitos, e que todos vão poder curtir a festa.

Publicidade





O Arena Premium, segundo eles, fica a 20 minutos do centro de Londrina.





LEIA TAMBÉM