Maringá promove primeiro campeonato de jogos eletrônicos; inscrições estão abertas

A Prefeitura de Maringá promove o primeiro campeonato de jogos eletrônicos, o 'Maringá Good Game' que terá a primeira fase em 24 de abril e será online, e a final será realizada presencialmente na Expoingá em 11 de maio. O campeonato reunirá jogadores de todo o Paraná em um momento único de estratégia, trabalho em equipe e paixão por games.





As inscrições para o ′Maringá Good Game′ são gratuitas e já estão abertas. Os interessados devem se inscrever pela internet ( clique aqui para acessar ) até 23 de abril ou até o preenchimento de todas as vagas. Poderão participar do torneio jogadores com mais de 16 anos e de todo o Paraná. O game escolhido para a primeira edição do torneio foi o CS2, considerado um dos maiores esportes eletrônicos do mundo e que envolve estratégia, ação e trabalho em equipe.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os interessados devem inscrever times com até sete jogadores, sendo cinco jogadores, um coach e um reserva. Para os menores de 18 anos será necessário apresentar autorização dos pais. As vagas são limitadas e o campeonato reunirá 32 times. A primeira fase da competição começará em 24 de abril e será online. A final será presencial, em 11 de maio, no estande da Prefeitura na Expoingá.





Publicidade

Campeonato marca o aniversário de 77 anos de Maringá





“O campeonato de jogos eletrônicos marca os 77 anos de Maringá e reforça como nossa cidade está conectada ao que há de mais inovador. Além de marcar o protagonismo de Maringá, o torneio vai atrair participantes da cidade e de diversos municípios do Paraná, o que garantirá visibilidade ao nosso município, estímulo à economia local e momentos de lazer e diversão para a comunidade”, afirma o prefeito Ulisses Maia.

Publicidade





Muito além do entretenimento, e-sports movimentam a economia

Publicidade





O e-sports, termo que vem do inglês e é utilizado para definir a modalidade competitiva de jogos virtuais, cresceu e se popularizou nos últimos anos, com impacto no desenvolvimento tecnológico e econômico. Apenas neste ano, a estimativa é que o mercado global de jogos gere US$ 189,3 bilhões, de acordo com levantamento da Newzoo, empresa mundial especializada em dados de jogos eletrônicos.





O Brasil já é considerado o quinto maior mercado de games do mundo, de acordo com a Newzzo. No país, três a cada quatro brasileiro jogam games, o que representa 74,5% da população. Os dados são da Pesquisa Game Brasil, uma parceria entre Sioux Group, Go Gamers, Blend New Research e ESPM. Os jogos eletrônicos vão além do entretenimento, com uma vertente educativa e profissional crescente, que inclui a criação de cursos e programas de capacitação em desenvolvimento de jogos, gestão de comunidades online, entre outros.

Publicidade





A secretária de Juventude, Cidadania e Migrantes, Ana Nerry, explica que a realização do ′Maringá Good Game′ reforça a identidade cultural contemporânea e a posição de destaque dos jogos eletrônicos no cenário mundial. “A gestão municipal tem o compromisso de promover eventos diversos para toda a comunidade. O campeonato de e-sports é mais uma dessas ações, que reconhece e valoriza as pessoas que gostam de games. A iniciativa também envolve, principalmente a juventude, em atividades de lazer e diversão”, afirma.





O ′Maringá Good Game′ é realizado pela Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Juventude, Cidadania e Migrantes. As equipes vencedoras receberão troféu e medalhas. Inovadora, a Prefeitura de Maringá será a primeira do Paraná a realizar um torneio de e-sports. Clique aqui e confira o regulamento da competição .





LEIA TAMBÉM: