Neymar fecha contrato exclusivo de lives de jogos para o Facebook Gaming

O atacante do Paris Saint-Germain, Neymar, 29, selou uma parceria com o Facebook e a partir desta sexta-feira (17) irá realizar livestreams no Facebook Gaming, uma plataforma voltada para transmissão de vídeos ao vivo de jogos ou campeonatos esportivos.

O acordo, feito entre a NR Sports e a empresa Meta, inclui produção de conteúdos em vídeo dedicados ao Instagram do jogador, que já soma mais de 166 milhões de seguidores. Agora, os fãs do astro do futebol poderão acompanhar a "jornada gamer" de Neymar.

A primeira transmissão será feita nesta sexta-feira, às 16h. Ela poderá ser acessada na página de Neymar Jr. no Facebook, e também contará com a participação de criadores da plataforma. "Todo mundo sabe que o mundo dos games sempre foi uma das minhas maiores paixões depois do futebol", disse o jogador.





"Eu mal posso esperar para me encontrar com todos os que compartilham dessa paixão. Espero que eu e todo mundo possa se divertir muito", afirma ainda Neymar. O gerente de parcerias do Facebook Gaming, William Pimenta, diz que agora, o jogador "terá a chance de se conectar com fãs de todo o mundo por meio dos games".





Recentemente, a Netflix anunciou que "Neymar: O Caos Perfeito", documentário sobre a trajetória do jogador, estreia dia 25 de janeiro. No trailer divulgado da nova produção, o atacante afirma que é considerado o Batman para a família e os amigos próximos.

Já para quem não o conhece, ele é o Coringa, o inimigo do herói. Também no vídeo, ao ser perguntado sobre como gostaria que a série começasse, Neymar responde que com as pessoas falando sobre as atitudes dele.





"Me julgando, sabe. 'Neymar é um monstro', não sei o que e tal. E vai passando, sabe. Vai mudando assim, todas as pessoas falando mal e depois me conheceriam", diz, soltando uma gargalhada ao final. No Twitter, o jogador divulgou o documentário. "Ansioso é pouco", escreveu.