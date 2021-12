Globo divulga nova logomarca e internautas lembram designer Hans Donner

A Globo apresentou na noite desta quarta (1º) a sua nova identidade visual. Exibida após a tradicional campanha de final de ano da emissora, a mudança na logomarca gerou repercussão nas redes sociais.

O nome de Hans Donner, 73, ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.

Foi o designer austríaco o responsável por criar a linguagem gráfica da Globo na década de 1970. Ele deixou a emissora neste ano, mas não assinava mais as vinhetas e aberturas desde 2016.





O tradicional plim plim segue presente, mas agora as cores extrapolam a logomarca e ocupam toda a tela. Segundo Manuel Falcão, diretor de Marca e Comunicação da Globo, a ideia foi manter o DNA da criação de Hans Donner, mas mostrar que a emissora evoluiu e se adaptou aos tempos atuais.





"E é acessível, humana, flexível, conversa com as pessoas. Mais do que nunca, nesse 'novo on-air look,' a emoção do conteúdo se funde e dá vida a essa marca", afirma Falcão.

Diretor de Criação da Globo, Ricardo Moyano diz que a paleta de cores escolhida é "quente, orgânica e versátil". "A multiplicidade de tons borra os limites entre marca e conteúdo e esse conceito é o pilar da nova identidade", afirma.





Nas redes sociais, a novidade dividiu opiniões. "O Brasil clama pelo retorno do gradiente, do 3D exagerado. Morte à era clean minimalista. Volta, Hans Donner", escreveu um internauta no Twitter.





"Hans Donner saiu da Globo, mas a Globo não sai do Hans Donner. Pessoalmente, adorei a nova logo", afirmou outro.





"Prefiro a anterior, eu gosto bastante dos logos 3D chamativos e criativos do Hans Donner", escreveu uma internauta.





O pacote gráfico passa a acompanhar toda a programação da TV Globo, e está também nos perfis do canal nas redes sociais.