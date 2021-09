Boninho afirma estar com coração apertado com saída de Leifert da TV Globo

Boninho, diretor de programas da Globo, comentou que está com o coração apertado com a decisão de Tiago Leifert, 41, de deixar a emissora depois de 15 anos. O apresentador se despede da Globo após o término do The Voice Brasil, anunciou a emissora nesta quinta-feira (9).



O diretor, que construiu uma amizade com Leifert, publicou fotos dos dois no Instagram e escreveu uma mensagem dizendo que respeita a decisão do apresentador, mas espera que seja "breve".





Boninho destacou a trajetória de Leifert na emissora apresentando os programas Zero1, The Voice, É De Casa, Central da Copa, Dança dos Famosos e o Big Brother Brasil. " Um fenômeno lindo que teve temporadas inesquecíveis com você. Uma parceria que se transformou em amizade, respeito e admiração."

O diretor confessou que mesmo sabendo que ainda terá uma temporada de The Voice pela frente já sente saudades de Leifert. "Mas tudo bem, porque vamos continuar com nossos almoços, nossos papos e trocas de ideias. Com o coração apertado, obrigado por tudo, meu amigo", escreveu Boninho.





Leifer comentou a publicação de Boninho: "Só um pedacinho da vida que preciso encerrar e declarar vitória. O que começará terá você comigo, como sempre ."