Grávida, Lexa é internada em São Paulo

Lexa foi diagnosticada com pré-eclâmpsia, de acordo com a revista Quem. Trata-se de uma complicação da gravidez caracterizada pelo aumento da pressão arterial após a 20ª semana de gestação, frequentemente acompanhada pela presença de proteína na urina (proteinúria).

Segundo uma fonte, a situação é delicada, mas cantora se encontra bem. Uma nota do hospital deverá ser emitida em breve. "Caso delicado, mas ela está bem", disse fonte.

A cantora publicou uma mensagem no Instagram para anunciar que não vai desfilar como rainha de bateria pela Unidos da Tijuca no Carnaval de 2025. "Depois de muitas conversas e avaliações, por conta da minha saúde, eu venho anunciar meu afastamento do desfile desse ano como rainha de bateria da minha Unidos da Tijuca".





Lexa espera sua primeira filha, Sofia, fruto do relacionamento com o noivo, Ricardo Vianna. "A vida de uma mãe começa nas escolhas e nas renúncias e hoje minha maior prioridade é a minha filha. Ser rainha de bateria dentro de tudo o que eu faço é a que mais me demanda esforço e dedicação e sempre fiz com muito amor. São muitos anos como rainha de bateria, e acho que imaginam a minha dor? Meu maior sonho era passar barriguda na avenida, mas hoje, o meu maior sonho é ter a minha filha em segurança".

Também usou a publicação para agradecer pelo carinho da comunidade tijucana. "Venho agradecer publicamente a Unidos da Tijuca por todo amor e parceria, sempre me entreguei de corpo e alma pra essa escola que tem o meu coração. Obrigada Presidente Fernando Horta por me abraçar e me entender (recebi seu recado, obrigada pelas palavras, estamos juntos) para toda comunidade tijucana o meu amor".





"Eu sempre fiz o que estava liberada pra fazer. Quando nos tornamos mãe, tudo se faz novo! Eu louvo a Deus pela dádiva da vida, por me fazer mãe da Sofia e agora? Esse é o meu maior foco. Obrigada, Unidos da Tijuca... Nunca será segredo o quanto eu te amo", declarou a cantora.