Grupo Circo di SóLadis abre programação da Mostra Grita em Londrina

No domingo (10), às 19h, o grupo volta a se apresentar, desta vez com o espetáculo: “Choque-Rosa ou Com que Armas Lutamos”, na Vila Triolé. No palco, quatro palhaças encaram mais um dia de mesmice dentro de casa: limpar, passar, cozinhar. Até que a amiga Maria some e elas são obrigadas a enfrentar o tão temido fora, um lugar que não foi feito para elas, onde nenhuma mulher pode se aventurar. A classificação é livre.

No sábado (09), às 11h, o Circo di SóLadies | Nem SóLadies apresenta o espetáculo “A História Não Contada das Músicas Infantis”, no Calçadão de Londrina, em frente ao Teatro Ouro Verde. No espetáculo, os artistas mergulham no universo das personagens das músicas infantis e contam as histórias sob uma nova perspectiva, onde enfrentam seus medos, questionam os preconceitos e propõem as mudanças de enredo.

O Circo di SóLadies | Nem SóLadies vai ministrar a oficina “Introdução à palhaçaria feminista”, às 19h, na Vila Triolé (Rua Etienne Lenoir, 155) e é direcionada exclusivamente para o público feminino (cis e trans), acima de 18 anos. A atividade é gratuita, mas a organização pede a doação de um item de higiene feminino. A inscrição é através do link: forms.gle/G1EWCAFAsW9gyV2N8

Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Formado por artistas de São Paulo (SP) que pesquisam a linguagem cômica na cena teatral, circense e audiovisual, o grupo Circo di SóLadies | Nem SóLadies, abre nesta sexta-feira (08), em Londrina, a 2ª edição da Mostra Grita - À Gosto das Palhaças, iniciativa que promete movimentar o cenário cultural da cidade. O evento vai reunir artistas de diversos estados e está voltado para o trabalho de palhaças e artistas mulheres.

Trajetória do grupo

Publicidade





O Circo di SóLadies | Nem SóLadies foi criado em 2013 partindo da percepção de que havia ainda um pequeno espaço dado à mulher nas artes cênicas em se tratando de comicidade e linguagem da palhaçaria. Desde o início de sua formação, os artistas trabalham com a criação de esquetes, intervenções cênicas e espetáculos com dramaturgia própria, utilizando o jogo cênico, o improviso e estudos teóricos sobre o feminismo, como elementos fundamentais para a conexão e interação com o público, estimulando a imaginação para a conquista da graça e do riso.

Publicidade





Mostra Grita





Publicidade

A 2ª edição da Mostra Grita - À Gosto das Palhaças celebra a palhaçaria feminina com uma programação totalmente criada por mulheres - da concepção à produção, da curadoria à execução. A coordenação é da Grita Cia. de Palhaças, formada pelas atrizes Aneliza Paiva, Juliana Galante e Mariana Ferrari, que materializaram o sonho de criar um espaço genuíno de visibilidade para o trabalho de mulheres na palhaçaria.





A programação prossegue até o dia 1º de setembro e contempla o público adulto e também as crianças, reconhecendo que a formação de uma nova geração de espectadores começa cedo. Os espetáculos transitam entre o humor crítico e a poesia, entre a reflexão social e o puro deleite, sempre com o olhar sensível que caracteriza o trabalho dessas mulheres.





O evento é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), e tem a parceria da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina e o apoio da Vila Cultural Triolé. Toda a programação será com contribuição no chapéu ou por meio da doação de 01 item de higiene feminino.





Programação





Sexta-feira, às 19h

Oficina: “Introdução à palhaçaria feminista” com Circo di SóLadies | Nem SóLadies (SP) - Acima de 18 anos

Local: Vila Triolé (Rua Etienne Lenoir, 155)





Sábado, às 11h

Espetáculo: “A História Não Contada das Músicas Infantis” com Circo di SóLadies | Nem SóLadies (SP)

Local: Calçadão, em frente ao Teatro Ouro Verde





Domingo, às 19h

Espetáculo: “Choque Rosa” com Circo di SóLadies | Nem SóLadies

Local: Vila Triolé (Rua Etienne Lenoir, 155)





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também:



