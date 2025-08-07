Zé Felipe pousa jatinho em Londrina 'de surpresa' e faz anúncio com Ana Castela

O cantor Zé Felipe, que se separou recentemente da influenciadora Virginia Fonseca, pousou "de surpresa", nesta terça-feira (5), em Londrina, cidade onde a sertaneja Ana Castela reside. Após rumores de que estivessem vivendo um romance, os dois anunciaram uma nova música, ainda sem data de lançamento.
O filho de Leonardo saiu de Goiânia (GO) às 00h27 de terça e chegou a Londrina cerca de 1 hora depois. O jatinho particular do cantor decolou no dia seguinte, quarta-feira (6), às 11h26 da manhã, chegando em Goiânia às 12h22.
Antes de revelarem o "feat", Zé Felipe e Ana Castela estavam sendo apontados como o mais novo casal do mundo sertanejo, o que só instigou ainda mais a curiosidade dos fãs sobre a "viagem surpresa". Ele tentou disfarçar a sua localização: enquanto o jato seguia rumo ao Paraná, o cantor publicava registros nas redes sociais como se estivesse participando de uma gravação em Goiânia.
Descobertos pelos seguidores, os dois anunciaram a música poucas horas depois. "Vazou, gente: Ana Castela e Zé Felipe no clipe de 'Só Quero Você'", publicaram, na tarde desta quarta, via Instagram. No vídeo, a cantora aparece dançando a nova música ao lado de um amigo.
Ana Castela e Zé Felipe já haviam sido apontados como um casal anteriormente. Os dois foram vistos juntos em uma viagem à Disney, nos Estados Unidos. Na época, eles alegaram ser apenas amigos.
Leia mais sobre Ana Castela e Virginia Fonseca:
Processo multimilionário envolvendo Ana Castela será julgado nesta terça em Londrina
Será julgado nesta terça-feira (13), na 7ª Vara Cível de Londrina, o processo milionário que opõe o empresário Agesner Monteiro da Silva à cantora Ana Castela e seus atuais empresários.
Justiça nega sigilo pedido por Ana Castela, que não comparece presencialmente à audiência em Londrina
Em audiência que durou cerca de sete horas nesta terça-feira (13), a juíza Kléia Bortolotti, da 7ª Vara Cível de Londrina, negou o pedido de sigilo no processo feito pela defesa da cantora Ana Castela.
Virginia deve R$ 6,5 mil em IPTU à Prefeitura de Londrina; Justiça dá 5 dias para pagamento
A influenciadora Virginia Fonseca deve R$ 6.530,06 em IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) à Prefeitura de Londrina.
Juiz dá três dias para Virgínia Fonseca quitar dívida com montador de Londrina
O Portal Bonde confirmou a existência do processo por meio da assessoria de imprensa do TJPR (Tribunal de Justiça do Paraná). Os valores também foram confirmados com o advogado do trabalhador.