Zé Felipe pousa jatinho em Londrina 'de surpresa' e faz anúncio com Ana Castela

O cantor Zé Felipe, que se separou recentemente da influenciadora Virginia Fonseca, pousou "de surpresa", nesta terça-feira (5), em Londrina, cidade onde a sertaneja Ana Castela reside. Após rumores de que estivessem vivendo um romance, os dois anunciaram uma nova música, ainda sem data de lançamento.





O filho de Leonardo saiu de Goiânia (GO) às 00h27 de terça e chegou a Londrina cerca de 1 hora depois. O jatinho particular do cantor decolou no dia seguinte, quarta-feira (6), às 11h26 da manhã, chegando em Goiânia às 12h22.





Ele tentou disfarçar a sua localização: enquanto o jato seguia rumo ao Paraná, o cantor publicava registros nas redes sociais como se estivesse participando de uma gravação em Goiânia. Antes de revelarem o "feat", Zé Felipe e Ana Castela estavam sendo apontados como o mais novo casal do mundo sertanejo, o que só instigou ainda mais a curiosidade dos fãs sobre a "viagem surpresa".





Descobertos pelos seguidores, os dois anunciaram a música poucas horas depois. "Vazou, gente: Ana Castela e Zé Felipe no clipe de 'Só Quero Você'", publicaram, na tarde desta quarta, via Instagram. No vídeo, a cantora aparece dançando a nova música ao lado de um amigo.





Ana Castela e Zé Felipe já haviam sido apontados como um casal anteriormente. Os dois foram vistos juntos em uma viagem à Disney, nos Estados Unidos. Na época, eles alegaram ser apenas amigos.



