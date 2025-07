Guillermo Del Toro critica uso de IA durante maior painel da cultura pop

Guillermo Del Toro, diretor de "Labirinto do Fauno" e "A Forma da Água", criticou o uso de inteligência artificial para fazer arte durante um painel na Comic Con de San Diego, maior evento de cultura pop do mundo.





"O que acho mais opressor é quando as pessoas dizem, 'você pode fazer arte com um aplicativo'. Me desculpe, mas você não pode", disse ele, sob aplausos do público.

Segundo o cineasta, que lançará no Festival de Veneza sua versão de "Frankenstein" para as telonas, a tecnologia impede que um artista desenvolva uma ideia do começo ao fim sozinho.





"Quando as pessoas estão dizendo isso para você, elas estão dizendo que a arte não é tão importante assim. Mas ela é. Personalidade, conhecimento e emoção são três coisas que precisam existir, e elas não vêm em um aplicativo", afirmou.

A declaração de Del Toro acontece enquanto o uso de IA se torna cada vez mais normalizado em Hollywood, especialmente na pós-produção de filmes. Ao mesmo tempo, a tecnologia vem gerando polêmicas crescentes no mundo da arte, especialmente após usuários replicarem massivamente o estilo do Studio Ghibli, célebre estúdio de animação japonesa, em fotografias que viralizaram na internet em abril.