Gwyneth Paltrow diz que não consegue lidar com menopausa

As mudanças hormonais que acontecem com a chegada da menopausa afetam diversas mulheres e uma delas falou abertamente sobre as dificuldades que enfrenta. Gwyneth Paltrow, 50, conversou com seguidores nas redes sociais e foi questionada sobre como lida com a menopausa.



"Não consigo lidar. Alguém ajude a mim e a todas as mulheres, meu Deus", escreveu ela. Em resposta a outra pergunta, a atriz disse que, durante a gravidez de seus dois filhos, passou por maus bocados. Ela é mãe de Apple, 19, e Moses, 17, frutos de seu relacionamento de 11 anos com Chris Martin, vocalista do Coldplay.