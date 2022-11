Harry Styles é o mais rico do Reino Unido com fortuna avaliada em R$ 670 milhões

O cantor Harry Styles, 28, que em 2022 ficou por 15 semanas no topo da parada Hot 100 da Billboard com o hit "As It Was", é a celebridade com menos de 30 anos mais rica do Reino Unido. Segundo levantamento revista Heat Magazine, ele é dono de uma fortuna de cerca de R$ 670 milhões.



Em segundo lugar está Dua Lipa, 27, cuja grana no banco beira os R$ 400 milhões. Apenas a turnê mundial que ela fez este ano rendeu mais de R$ 200 milhões aos cofres da britânica.

A medalha de bronze da riqueza vai para Cara Delevinge, com R$ 370 milhões. Segundo a publicação, a empresa da supermodelo arrecadou mais de R$ 40 milhões no ano passado, e o resto do montante vem de parcerias com marcas como Burberry, Rimmel, Chanel e Puma.



Destaque ainda para as fortunas de Sam Smith, 30, com R$ 218 milhões na oitava posição, Milly Bobby Brown, 18, a Eleven de "Stranger Things", com R$ 109 milhões na posição 14, e Tom Holland, 26, o Homem-Aranha, com R$ 90 milhões na poupança em 17° lugar.