Harry Styles surge careca e vira meme nas redes sociais

O cantor Harry Styles, 29, foi flagrado com um novo visual ao lado da namorada, Taylor Russell, em um show do U2 na cidade de Los Angeles. Ele raspou a cabeça. E isso foi o suficiente para que os fãs ficassem "em luto" pelas madeixas tão cobiçadas. Logo, virou meme.



"Por que você fez isso comigo?", indagou uma seguidora. "Você percebe que Harry Styles está pedindo socorro só pelo fato de ver ele careca com uma camiseta branca sem estampa e com as unhas sem esmalte. Perdeu todo o brilho que tinha", disse outra.





Publicidade

Publicidade

Houve ainda quem tenha feito um funeral para os cabelos do cantor. "Como pode um corte de cabelo fazer mais barulho do que a carreira de vários? Eita, Harry Styles, olha como você é", pontuou outra fã.