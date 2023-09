Hip Hop Sobre Rodas celebra dez anos com evento nesta quinta em Londrina

Nesta quinta-feira (7), das 9h às 19h, será realizada a 10ª edição do evento Hip Hop Sobre Rodas que reunirá atividades com muitas manobras através de campeonato de skate, intervenções das quatro linguagens da cultura Hip Hop, danças de rua, grafitagem em tela, rappers e DJs. O evento é gratuito e acontecerá na quadra de skate e basquete do Zerão, localizado na Rua Júlio Estrela Moreira, no Centro.





Assim como nas edições anteriores, o campeonato de skate será realizado nas categorias mirim, iniciante, amador, feminino e máster. Os atletas poderão se inscrever na hora do evento e, neste caso, é preciso pagar taxa da inscrição no valor de R$ 5. As vagas são limitadas e serão premiados os cinco primeiros colocados de cada categoria. Os prêmios incluem acessórios, blusas e brindes das lojas que apoiam o projeto.

O coordenador do projeto, Valdir Almeida da Silva, conhecido por Valdir Sujiim, ressaltou que o Hip Hop Sobre Rodas é uma ação sociocultural de cunho esportivo que surgiu na oportunidade de ocupar espaços públicos pela cidade. “O projeto permite que o artista apresente seu trabalho no meio artístico e cultural e dá oportunidades ao jovem de mostrar sua arte e seu talento para a comunidade”, ressaltou.





De acordo com Valdir Sujiim, a trilha sonora do evento ficará por conta do DJ Fred e haverá momento de dança, rima improvisada com os MCs, e apresentação de Break com B.Boys, com Carlos Athila. “E, para finalizar nossas ações, teremos Pocket Show com a banda Cinção e sorteio de brindes para o público, com o momento Quiz H2RS. Além disso, durante o evento de Hip Hop, o grafiteiro Adonia estará presente fazendo a sua arte”, afirmou.





O Hip Hop Sobre Rodas é promovido em Londrina desde 2013 e tem como objetivo ocupar espaços públicos e difundir as linguagens cultural do Hip Hop com a cultura do skate. Desde 2015, o projeto conta com o patrocínio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).