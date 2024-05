Imóvel comprado por Matthew Perry antes da morte é colocado à venda

O imóvel comprado por Matthew Perry três meses antes da sua morte foi colocado à venda. O ator morreu em outubro do ano passado, aos 54 anos, por "efeitos agudos da cetamina".



O astro de "Friends" havia comprado o imóvel em Hollywood Hills, bairro de Los Angeles, nos Estados Unidos, no meio do ano passado por US$ 5 milhões, equivalente a R$ 25, 5 milhões, de acordo com a cotação atual. Matthew não chegou a usufruir da nova casa.

De acordo com o Daily Mail, os herdeiros do ator pedem o mesmo valor que o ator comprou a casa. A propriedade tem três quartos, quatro banheiros e está mobiliado. O ator não chegou a levar nenhum pertence pessoal após a compra.



O imóvel fica em uma colina e tem um estilo clássico, com paredes de vidro. Também há piscina e lareira em um deck.





O ator foi encontrado inconsciente em uma banheira de hidromassagem em sua casa em Los Angeles. A autópsia revelou que a morte foi causada por "efeitos agudos da cetamina". O composto analgésico gera dependência.