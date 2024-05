Vazamento de 'nudes' de Barbosa Neto, pré-candidato a prefeito de Londrina, deve virar caso de polícia

O ex-deputado federal e ex-prefeito de Londrina Homero Barbosa Neto (PDT) teve um vídeo íntimo vazado nas redes sociais nesta semana. O conteúdo circulou em grupos de WhatsApp de Londrina.





No vídeo, o ex-prefeito aparece nu, em frente a um espelho. Em entrevista concedida à VEJA na quinta (2), Barbosa disse que o vídeo é antigo e foi enviado para uma ex-namorada. A FOLHA tenta contato com ele.

Após a repercussão causada pelo vazamento de um vídeo íntimo do pré-candidato à Prefeitura de Londrina, o partido divulgou uma nota repudiando a ação e dizendo que o episódio se tornou “caso de polícia”.





“A divulgação de imagens íntimas configura crime tanto no âmbito da Justiça comum quanto da Justiça eleitoral e não poderá ser admitida ou tolerada”, diz a nota do PDT, pontuando que “tudo indica” que o vazamento tenha sido feito por adversários políticos do pré-candidato.





“Estamos tomando as medidas necessárias para que os ‘supostos criminosos’ sejam punidos e que essa ação orquestrada seja esclarecida. Nesse momento o fato deixou de ser apenas uma questão política para ser também um caso de polícia. Não podemos admitir o jogo sujo e criminoso que alguns adversários estão tentando pontuar nessas eleições”, finaliza a nota.





Barbosa publicou um vídeo nas redes sociais confirmando que fez um boletim de ocorrência ainda na tarde de quinta-feira (2). “Estamos tomando providências em relação a esse vídeo criminoso que foi divulgado sem a minha permissão em algumas redes sociais”, afirma o pré-candidato.