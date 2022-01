Ingressos para shows do Hanson no Brasil custam até R$ 680

No repertório dos shows, além das músicas do novo álbum, o HANSON irá apresentar pela primeira vez as canções de" Against The World", álbum lançado em 2020, e outros hits, como "MMMBop", "Where's the Love" e "Save Me".

Turnê Red Green Blue 2022

Europa





Junho

8 - Helsinki - Finlândia - House of Culture

10 - Estocolmo - Suécia - Berns

12 - Oslo - Noruega - Vulkan Arena

13 - Gotemburgo - Suécia - Pustervik

14 - Kolding - Dinamarca - Godset

16 - Hamburgo - Alemanha - Mojo

17 - Koln - Alemanha - Gloria

18 - Munique - Alemanha - Strom

20 - Milão - Itália - Magazzini Generali

22 - Paris - França - La Cigale

23 - Bruxelas - Bélgica - AB

24 - Amsterdam - Holanda - Melkweg

26 - Nottingham - Inglaterra - Rock City

28 - Glasgow - Escócia - SWG3 Galvanisers

29 - Manchester - Inglaterra - O2 Ritz

30 - Londres - Inglaterra - Roundhouse





Julho

2 - Bristol - Inglaterra - O2 Academy

3 - Leeds - Inglaterra - University - Stylus







Estados Unidos





Julho

12 - Houston - TX - House of Blues

14 - Nova Orleans - LA - The Joy Theater

15 - Nashville - TN - Ryman Auditorium

16 - Atlanta - GA - The Eastern

17 - St. Petersburg - FL - Jannus Live

19 - Birmingham - AL - Alabama Theater

20 - Raleigh - NC - The Ritz

22 - Richmond - VA - The National

23 - Silver Spring - MD - The Fillmore Silver Spring

24 - Philadelphia - PA - The Fillmore Philadelphia

26 - Pittsburgh - PA - Palace Theatre

28 - Albany - NY - Empire Live

29 - Boston - MA - House of Blues

30 - Hampton Beach - NH - Hampton Beach Casino Ballroom

31 - Nova York - NY - The Beacon Theatre





Agosto

2 - Montreal - QC - Corona Theatre

3 - Toronto - ON - Danforth Music Hall

5 - Elizabeth - IN - Ceasers Event Center

6 - Cleveland - OH - Agora Theatre

7 - Detroit - MI - Royal Oak Music Theatre

9 - Grand Rapids - MI - 20 Monroe Live

10 - Indianapolis - IN - Egyptian Room at Old National Centre

12 - St. Louis - MO - The Pageant

13 - Chicago - IL - Aragon Ballroom

14 - Madison - WI - The Sylvee

16 - Springfield - MO - Gillioz Theatre

18 - Council Bluffs - IA - Stir Cove at Harrah's

19 - Minneapolis - MN - The Fillmore Minneapolis

20 - Fargo - ND - Fargo Brewing Company Outdoors

21 - Winnipeg - MB - Park Theater

23 - Calgary - AB - The Palace Theatre

24 - Edmonton - AB - Midway

26 - Vancouver - BC - The Vogue Theatre

27 - Seattle - WA - The Moore

28 - Portland - OR - Crystal Ballroom

30 - São Francisco - CA - The Fillmore

31 - Anaheim - CA - House of Blues





Setembro

2 - Los Angeles - CA - Ace Theatre

3 - San Diego - CA - Humphrey's Concerts By The Bay

4 - Phoenix - AZ - The Van Buren

6 - Las Vegas - NV - Brooklyn Bowl

7 - Salt Lake City - UT - The Depot

9 - Denver - CO - Paramount Theatre

10 - Kansas City - MO - Uptown Theatre

11 - Wichita - KS - Cotillion Ballroom

13 - Austin - TX - Emo's

14 - Dallas - TX - House of Blues