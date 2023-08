Ingressos populares para show de Paul McCartney em Curitiba estão esgotados

Os ingressos a preços populares (cerca de R$ 220) para o show de Paul McCartney em Curitiba, no dia 13 de dezembro, no Estádio Couto Pereira, estão esgotados.





As vendas foram abertas na última quinta-feira (1O) e os ingressos mais baratos voaram, sinal do enorme prestígio que o ex-Beatle tem no Brasil.

Até o meio dia desta segunda -feira (14) ainda restavam ingressos com preços que variam entre R$ 689 a R$1.380





O primeiro show de McCartney em São Paulo no dia 9 de dezembro também teve ingressos esgotados. Um show-extra foi anunciado para o dia 7 de dezembro.





Aos 80 anos, o ex-Beatle Paul McCartney vem ao Brasil pela nona vez, agora trazendo a turnê 'Goth Back.'.





