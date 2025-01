Após críticas a 'Ainda Estou Aqui', brasileiros invadem perfis do Le Monde

Brasileiros invadiram as redes sociais do jornal francês Le Monde após uma crítica negativa ao filme "Ainda Estou Aqui".





No texto publicado no periódico, o crítico Jacques Mandelbaum avalia a atuação de Fernanda Torres como "um tanto monocórdica". Segundo ele, a personagem Eunice Paiva fez o filme "passar com um traço leve demais pela compreensão do mecanismo totalitário".





Muitos brasileiros não ficaram satisfeitos com a publicação e lotaram os comentários do jornal nas redes sociais. "Por acaso vocês são brasileiros para definir o que é 'suavizar' a ditadura? Por acaso vocês estão aqui? Atuação sem noção? Eunice Paiva iria ter qual reação com pessoas desconhecidas e armadas dentro da própria casa? Se for pra falar do que não sabe, é melhor nem fazer review algum", disparou um internauta.





Outro ironizou: "Pão de queijo é melhor que croissant". "Tô vendo que o Brasil tem mais uma página para derrubar", brincou um terceiro.





Apesar dos comentários negativos do Le Monde, "Ainda Estou Aqui" recebeu elogios da imprensa francesa., "Um filme realizado com sutileza, que reafirma a necessidade da transmissão", defendeu a tradicional Cahiers du Cinema. O Libération escreveu: "Doze anos após seu último filme, Walter Salles narra com força e emoção o luto impossível que atingiu os Paiva". Le Figaro apontou o filme como "uma cativante e poderosa narrativa histórica. "Um filme, ao mesmo tempo, intimista e universal", declarou o Positif.





"O melhor filme do Walter Salles. Uma obra sobre a memória, sóbria e intimista, atravessada pelos fantasmas dos desaparecidos", avaliou a revista Le Nouvel Obs.