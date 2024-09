Adele, Bob Dylan e Green Day têm músicas bloqueadas no Youtube dos EUA

Artistas como Adele, Bob Dylan, Green Day e R.E.M tiveram músicas bloqueadas no Youtube dos Estados Unidos em razão de uma disputa entre a plataforma e a SESAC (Society of European Stage Authors & Composers), organização que cuida dos direitos autorais de artistas nos EUA.



O perfil do Youtube nas redes sociais explicou que o bloqueio se deu porque não houve um acordo sobre a renovação do contrato com a SESAC.



"Nosso contrato de licença de música com a SESAC expirou sem um acordo sobre as condições de renovação, apesar de nossos melhores esforços. Por esse motivo, bloqueamos o conteúdo no YouTube nos EUA conhecido por estar associado à SESAC - de acordo com a lei de direitos autorais."