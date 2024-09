Branco Mello volta aos Titãs após retirada de tumor

O cantor e baixista Branco Mello, 62, voltou a se apresentar com os Titãs na noite deste sábado (28) após uma nova cirurgia para retirada de um tumor nas amígdalas.



A banda fez o show "Titãs - Microfonado" no Espaço Unimed e contou com as participações especiais do músico Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, e da cantora Bruna Magalhães.

Mello ficou um período afastado dos shows para fazer o tratamento. Ele foi submetido a uma cirurgia para remoção de um tumor na borda da língua em outubro de 2023 e já havia recebido um diagnóstico de câncer na laringe e passado por tratamento cinco anos antes.



Beto Lee, o filho mais velho de Rita Lee e Roberto de Carvalho, integra a atual formação dos Titãs e tocou ao lado do pai. Os outros filhos, João e Antônio, assistiram a apresentação.



A atriz Malu Mader, casada com o guitarrista Tony Bellotto, também estava na plateia.