Aplicativo do Bradesco sai do ar nesta segunda-feira (6)

Clientes do Bradesco relatam que o aplicativo do banco está fora do ar na manhã desta segunda-feira (6). O Downdetector, que monitora o funcionamento de sites e aplicativos, registrou aumento nas reclamações sobre o funcionamento do aplicativo Bradesco Pessoa Física.





O Downdetector indica que a falha começou por volta das 9h07, com um pico de 1.239 registros às 10h08.

Nas redes sociais, os usuários também afirmam que não é possível realizar transações via Pix. Em resposta, o banco pede aos clientes que voltem depois. "Por favor, pedimos que tente acessar novamente mais tarde. Você também pode realizar suas transações pelo site Internet Banking", diz o perfil do Bradesco no X (antigo Twitter).





À Folha o Bradesco afirma que o App Bradesco pessoa física apresenta intermitência nesta manhã. "Equipes estão atuando para regularização o mais breve possível", diz o banco em nota.





Em 11 de dezembro do ano passado, uma falha no aplicativo do Bradesco mostrava saldo de R$ 1, enquanto extrato exibia o valor correto.





No X, clientes do banco reclamam das falhas no aplicativo e por ocorrerem logo após o dia do pagamento.