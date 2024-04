Arte criada com inteligência artificial vira estrela em evento de tecnologia

Do veterano Cai Guo-Qiang à jovem revelação Lim Wenhui, artistas que abraçaram ferramentas de inteligência artificial (IA) foram celebrados neste ano no TED, conferência com mais de 70 palestras que aconteceram na semana passada em Vancouver, no Canadá.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



No palco dos TED Talks, as imagens nos três telões gigantes também foram criadas com IAs. E, do lado de fora do auditório, pelos corredores do centro de convenções, um mini museu foi montado para comemorar o encontro da arte com a nova tecnologia.



Cai contou como criou seu próprio programa de inteligência artificial, o cAI, enquanto Wenhui exibiu as imagens surrealistas do seu projeto "Nice Aunties" (tias legais), feitas em softwares de imagens geradas a partir de comandos de texto.

Publicidade



Com mais de 40 anos de carreira, Cai ficou famoso pelos experimentos com pólvora, tanto em pinturas como em grandes instalações ao ar livre com fogos de artifício. No palco do TED, o chinês contou que a imprevisibilidade da pólvora que ele tanto admira foi o que o aproximou das pesquisas com IAs, ferramentas também pouco controláveis.



O cAI é alimentado com seus trabalhos, arquivos e áreas de interesse, como personagens históricos e contemporâneos que o artista admira.

Publicidade



Como testamento da devoção do TED às novas tecnologias, Cai fez seu TED Talk em mandarim e foi traduzido simultaneamente em inglês por uma tradutora cuja voz era a mesma do artista, um artifício criado por um programa de IA.



"A pólvora me ajudou com minha personalidade tímida e a me libertar numa sociedade reprimida. Sua imprevisibilidade me deixa desconfortável e alegre ao mesmo tempo. E isso é semelhante às minhas interações com a IA", disse Cai.

Publicidade



"O cAI é meu trabalho de arte, mas também um parceiro de diálogo e colaboração. No futuro, poderá até mesmo criar arte sozinho."



Ainda que considere IA um tanto "perturbadora", o artista espera que a ferramenta ajude a instigar a criatividade do mundo das artes de hoje, que ele classificou de "fraco e conservador".

Publicidade



"Espero que possamos transcender as dimensões atuais da cognição humana", disse. "E quem sabe revelar segredos celestiais e abrir uma porta para civilizações interespécies."