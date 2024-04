Ministério da Gestão abre concurso com 200 vagas e salário de R$ 8.300

Mais um órgão do governo anunciou um concurso para a contratação de 200 profissionais em diversas áreas com ensino superior. A remuneração inicial é de R$ 8.300, com direito a auxílio-alimentação. Na semana passada, foi fechado acordo com o governo para pagar R$ 1.000 de auxílio a servidores.



O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos divulgou nesta segunda-feira (29) que a taxa de inscrição do concurso promovido pela pasta será de R$ 60.

Serão 200 vagas para especialistas em áreas de tecnologia, logística e gestão, que estão divididas da seguinte forma com 20% para candidatos negros e 5% para deficientes.



45 vagas para especialista em gestão de processos (sendo 34 de ampla concorrência, 9 para candidatos negros e 2 para candidatos com deficiência)

40 vagas para especialista em desenvolvimento de software (sendo 30 de ampla concorrência, 8 para candidatos negros e 2 para candidatos com deficiência)



35 vagas para especialista em ciência de dados (sendo 26 de ampla concorrência, 7 para candidatos negros e 2 para candidatos com deficiência)

30 vagas para especialista em análise de processo de negócios (sendo 22 de ampla concorrência, 6 para candidatos negros e 2 para candidatos com deficiência)



20 vagas para especialista em segurança da informação e proteção de dados (sendo 15 de ampla concorrência, 4 para candidatos negros e 1 para candidato com deficiência)

15 vagas para especialista em UX - experiência do usuário (sendo 11 de ampla concorrência, 3 para candidatos negros e 1 para candidato com deficiência)



15 vagas para especialista em infraestrutura de TI - tecnologia da informação (sendo 11 de ampla concorrência, 3 para candidatos negros e 1 para candidato com deficiência)

A carga horária é de 40 horas semanais e o candidato precisa ter ensino superior completo para concorrer.

Em algumas áreas, é exigido título de mestre ou doutor, e também experiência profissional de pelo menos cinco anos.



As inscrições estarão abertas entre as 9h do dia 2 de maio e 23h59 de 20 de maio, no site do Instituto AOCP, que organizará o processo seletivo. O endereço é este: https://www.institutoaocp.org.br/

Candidato inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) ou doador de médula óssea poderá pedir isenção da cobrança da taxa de inscrição.



A solicitação tem de ser feita, entre 2 e 6 de maio, através de um formulário no site da organizadora da prova e o candidato precisa ter documentos que comprovem uma das condições.



O processo seletivo terá uma prova com 70 questões de múltipla escolha, sendo cinco de português, cinco de raciocínio lógico, cinco de direito administrativo, cinco de gestão no setor público, cinco de governo digital e 45 de conhecimentos específicos.



Para os candidatos a especialista em gestão de projetos, haverá uma mudança. Eles responderão dez questões de governo digital, em vez de 5 de governo digital e 5 de gestão no setor público.



A data da prova não foi confirmada, mas o edital prevê que ela deve ser realizada na tarde de 30 de junho em todas as capitais do país. Ainda pode haver a inclusão de outras cidades, dependendo do número de inscritos.



O gabarito do teste será divulgado no dia útil seguinte ao da prova, mas ainda não há data prevista para o anúncio do resultado oficial. Os aprovados passarão ainda por uma prova de títulos, certificações e experiência profissional, que definirá os selecionados.



O concurso terá validade de quatro anos, sendo prorrogável por mais quatro anos.