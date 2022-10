Dá para ganhar dinheiro assistindo vídeos? Sim, mas dá trabalho

"Ganhe dinheiro assistindo vídeos". É difícil ser impactado por um anúncio desse tipo e não pensar que talvez seja o emprego dos sonhos. A gente já passa horas no TikTok ou no Kwai todo dia -por que não faturar com isso?





Mas, claro, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Será que funciona? Como é feito o pagamento? Será que há riscos para a minha privacidade?

A boa notícia é que, sim, esse modelo de negócios realmente existe e não é novo. A estratégia tem basicamente dois objetivos:





- aumentar adesão, audiência e engajamento

- coletar informações cadastrais e dados sobre o comportamento dos usuários, que vão gerar inteligência de mercado, o grande produto do negócio





A má notícia: os valores pagos são irrisórios. E, muitas vezes, eles nem são pagos em moeda brasileira, mas em criptomoedas ou cupons de serviços.

