Doodle do Google celebra Halloween com jogo interativo

O Google lançou nesta quarta-feira (30) um novo Doodle que celebra o Halloween com uma nova edição do jogo interativo Magic Cat Academy. Essa é a terceira edição deste Doodle.





No Doodle deste ano, acompanhe a personagem Momo em sua missão a lutar e expulsar espíritos travessos passando o dedo no formato dos símbolos acima das cabeças dos fantasmas através das camadas da atmosfera.





A inspiração para o jogo de feitiços veio de um gato preto da vida real chamado Momo que pertence à doodler Juliana Chen. O conceito original do jogo envolvia um gato mágico fazendo uma sopa que era tão boa que ressuscitava os mortos. Conectar sopa ao Halloween provou ser muito abstrato, então, a equipe mudou para a ideia de uma escola de bruxos. Isso abriu a porta para um mundo mais robusto, cheio de personagens interessantes e temas incríveis.

HALLOWEEN





A palavra Halloween é uma junção das palavras hallow (santo em inglês) e eve (véspera em inglês), pois ocorre no dia anterior à celebração do dia de Todos os Santos. Chamado de Dia das Bruxas no Brasil, a data é comemorada anualmente em 31 de outubro.





