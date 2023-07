Doodle do Google comemora início da Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023

O Doodle do Google desta quinta-feira (20) celebra a chegada da Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023, 9ª edição da competição que segue até 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia.





Na imagem que aparece quando se acessa o site do buscador, uma animação mostra duas chuteiras trocando passes. Ao clicar nelas, você é direcionado a resultados relacionados ao mundial.

Publicidade





Com a busca, é possível ter um panorama geral da Copa, com os jogos do dia com horários, notícias, classificação, estatísticas, jogadoras e fase final.





Os dois primeiros jogos tiveram vitórias das anfitriãs por 1 a 0. A Nova Zelândia bateu a Noruega e a Austrália derrotou a Irlanda. O Brasil vai a campo pela primeira vez na segunda-feira (24), às 8h (horário de Brasília), contra o Panamá.