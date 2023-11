Fã de Taylor Swift tem celular roubado após show, pede fotos da apresentação e ladrão envia arquivos

Lorena Severino, uma fã da cantora Taylor Swift, disse que teve seu celular roubado um dia após o show da cantora, em São Paulo. Temendo perder as imagens que fez da apresentação, ela entrou em contato com o ladrão, que enviou os arquivos. Essa conversa viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (28).







Em uma imagem divulgada por Lorena, é possível visualizar a peculiar troca de mensagens com o criminoso. "Eu pago. Quanto você quer pelo celular? De todo modo, manda as fotos, por favor, as fotos dela na frente do palco", escreveu a vítima. Surpreendentemente, o ladrão prontamente enviou todas as fotos do show, interrompendo sua fuga com a bicicleta usada no roubo para atender ao pedido da fã.





"Ele [o ladrão] parou de andar com a bike que usou para me roubar para mandar na hora mais de 110 fotos da The Eras Tour, até as da Sabrina [Carpenter, cantora que fez o show de abertura]", declarou Lorena no Twitter. Segundo seu relato, o episódio ocorreu nas proximidades da Avenida Paulista, região central de São Paulo.

"Como explicar São Paulo? Fui roubada um dia depois do show da Taylor, sem backup, e ainda não tinha postado nenhuma foto... eis que o ladrão...", disse ela, no post viral.





Ainda nesta segunda, Lorena revelou que uma equipe de reportagem de TV a entrevistará nos próximos dias, assegurando aos seguidores que compreenderão a situação devidamente e perceberão que não se trata de uma história fictícia.