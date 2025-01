Golpes com Pix chegarão a R$ 11 bilhões até 2028, diz estudo

Laboratório de Línguas da UEL abre inscrições para turmas do primeiro semestre

As matrículas para ingressar no LabLínguas (Laboratório de Línguas da UEL) estão abertas e seguem até o dia 7 de fevereiro. Estão sendo ofertadas aulas de oito idiomas ao longo do primeiro semestre de 2025, com encontros presenciais ou remotos.