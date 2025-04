Google faz homenagem às fases da lua no Doodle desta quinta

Em Londrina, Cultura inaugura duas exposições com obras do acervo do Museu de Arte

A SMC (Secretaria Municipal de Cultura) de Londrina inaugurou duas exposições com obras do acervo do Museu de Arte do município. Dentre as artes, a exposição “Homem Branco Vêm Aí”, foi instalada no saguão do 2° andar da Prefeitura de Londrina,