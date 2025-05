Influencer que se diz mãe de filho de Musk trocava memes com o bilionário

Ashley St. Clair, 26, diz ter dado à luz o 13º filho de Elon Musk em setembro de 2024. Ela usa as redes sociais para divulgar sua ideologia.





Ela já viralizou por acusar uma companhia aérea de usar um voo comercial para transportar imigrantes sem documentos para os Estados Unidos -na ocasião, ela acusou um homem sentado ao seu lado na classe executiva de ser um imigrante ilegal, e questionou se os passageiros haviam passado por uma inspeção médica.



Ela é autora de um livro infantil transfóbico. O livro "Elephants are not birds" ("elefantes não são pássaros", em português) conta a história de um abutre que tenta convencer um elefante a virar um pássaro. Segundo o site Dailymail, a obra foi descrita como uma "refutação sem remorso da aceitação trans".

Ashley e Elon Musk trocam interações nas redes sociais desde 2023. Eles trocavam memes, recomendações de livros e postagens com duplo sentido. Em junho de 2023, ela compartilhou uma notícia sobre um oficial que recuou na guerra de Ucrânia e Musk comentou: "O método do coito interrompido. É claro que eu, pessoalmente, prefiro o coito não interrompido". Ashley respondeu com um meme do rosto do bilionário com os dizeres: "Vá para a cadeia do tesão".



Um usuário do X previu o futuro bebê dos dois. Em novembro de 2023, Ashley compartilhou uma notícia sobre pessoas que tinham medo de ter filhos em meio às mudanças climáticas. Elon Musk comentou: "Essa é a melhor época na história para se ter filhos". A influenciadora concordou e criticou quem pensa o contrário. Um usuário do X respondeu: "Esses dois COM CERTEZA vão ter um filho num futuro próximo".

Ela diz que manteve o filho em segredo para proteger a privacidade da criança. Segundo Ashley, a decisão de tornar o caso público aconteceu após jornalistas ameaçarem divulgar a informação.



Agora, a influenciadora diz estar sendo ignorada pelo bilionário. Elon Musk não confirmou nem negou que Ashley seja mãe de seu 13º filho. No entanto, ele interagiu com um usuário do X que acusou Ashley de ter planejado a gravidez, compartilhando um tweet dela em 2020 dizendo que gostaria de um pedido de casamento de Elon Musk.

O bilionário comentou "uau", ao que Ashley respondeu: "Elon, estamos tentando entrar em contato há vários dias, e você não respondeu. Quando você vai nos responder ao invés de interagir publicamente com difamações de um indivíduo que acabou de postar fotos minhas de roupa íntima aos 15 anos?". Depois, a postagem dela foi deletada.