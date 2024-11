Influenciadora londrinense Marcela Degusta abre o apetite de seguidores

Comer é um prazer universal e também motivo de reunir pessoas. Mas gosto não se discute. Afinal, cada um tem seus pratos e lugares preferidos. Imagine você estar caminhando pelo aterro do Lago Igapó, Calçadão ou UEL (Universidade Estadual de Londrina) e alguém que você admira, confia e segue nas redes sociais perguntar qual o seu restaurante favorito e te convidar para ir até lá com tudo pago.





Sim, essa é uma das ações recentes da influenciadora digital Marcela Degusta - @marceladegusta - que dedica-se a produzir conteúdos digitais "explorando e degustando pelo mundo", como apresenta-se em sua biografia.

Quem acompanha as degustações da londrinense considera que sua forma de apresentar os pratos e consumi-los dá água na boca e abre o apetite, pois ela o faz com vontade e demonstra que é de fato boa de garfo. A FOLHA acompanhou uma tarde de degustações dela no Relva & Cozinha e viu de perto os bastidores de seu trabalho, de sua equipe e pode afirmar: a tarefa não é mamão com açúcar.





Aos 26 anos, a londrinense soma 576 mil seguidores no TikTok. "Hoje no Instagram tenho 270 mil comilões", sorri. Tudo começou oito anos atrás, quando a então estudante de Psicologia Marcela Araujo Vacheski passou a fazer publicações de suas experiências à mesa no Instagram.

ENTRADA





De uma página digital de recordações sobre o que comia ou cozinhava à influenciadora referência, Marcela Degusta soma vivências gastronômicas incontáveis - fruto também de viagens realizadas pelo mundo. Ela conta que a paixão por gastronomia e pela cozinha vem de longa data. "Sempre me encantou esse universo. Então criei a página com o intuito de ter um lugar para guardar as minhas fotos de comida que sempre tirei em restaurantes, de experiências gastronômicas e de receitas também", conta.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.