Mulher invade igreja, expõe suposta traição do marido pastor e ganha fama nas redes sociais

Um vídeo que viralizou nesta sexta-feira (27) mostra uma mulher expondo uma suposta traição do marido, pastor de uma igreja evangélica do Rio de Janeiro. Ela "invadiu" o culto que era ministrado por ele, pegou o microfone e explicou a situação na frente de todas as pessoas presentes.





A mulher afirmou ter descoberto trocas de mensagens no WhatsApp entre o pastor e uma cantora da igreja, que, segundo ela, seria casada com o guitarrista, que assistiu toda a exposição sem parar de tocar o instrumento. Minutos antes de entrar na igreja com os prints das conversas - que foram espalhados para todos os membros -, a mulher queimou as roupas do marido em frente à igreja.





Ela diz no vídeo: “Ontem eu hackeei o celular do meu esposo e hoje descobri que ele está ficando com a levita Laís, a esposa do Patrick. Está aí os prints [sic] para quem quiser ver as mensagens. Se vocês quiserem acreditar ou não, tá aí”.

O marido tentou interrompê-la, pegando o microfone de sua mão, momento que gerou confusão com trocas de socos e tapas. De acordo com a mulher, ela descobriu a suposta traição logo após o Natal, quando a amante, juntamente com o guitarrista que também foi traído, teria participado das celebrações em sua casa. Depois, ela alterou a biografia do Instagram do pastor, referindo-se a ele como “falso profeta” e expondo mais detalhes da situação.





Neste sábado (28), a mulher se pronunciou após a viralização das imagens. Segundo ela, muitas pessoas estão a criticando. Além disso, disse que diversas marcas estão a procurando para fechar parcerias de divulgação no Instagram, rede social em que ela já acumula quase 400 mil seguidores.





Confira o vídeo completo a seguir: