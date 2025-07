Prefeitura de Arapongas entra na trend do 'Bobbie Goods' e faz sucesso nas redes

A Prefeitura de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) compartilhou, nesta terça-feira (1º), vários Bobbie Goods para divertir e relaxar os apreciadores da arte que se tornou viral nas redes sociais.





Os ursinhos foram colocados em diversos pontos turísticos do município, como a Igreja da Colônia Esperança, a vista aérea da Caixa d'água, o Cine Mauá, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, o Parque das Nações e o pórtico de entrada da Colônia Esperança.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"Pref Goods edição Arapa City! A Pref entrou na trend e separou cenários de Arapongas para você se inspirar e colorir! Coloque a criatividade pra jogo, baixe agora e compartilhe com todo mundo que vai curtir! Terminou? Mande aqui nos comentários ou inbox para a Pref ver também! Vamos compartilhar as melhores pinturas nas nossas redes sociais!", brincou o perfil oficial da prefeitura no Instagram.





Mas, afinal, o que é Bobbie Goods? Os "ursinhos fofinhos" são criação da ilustradora norte-americana Abbie Goveia. A marca retrata animais desenhados com traços simples, vivendo cenas do cotidiano. Nos comentários da publicação de Arapongas, os munícipes aprovaram a iniciativa. "Nossos alunos vão amar!", escreveu uma seguidora. "Que fofo", comentou outra internauta. Baixe os desenhos aqui.