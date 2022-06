Série de podcast 'Banco dos Réus' chega ao 3º episódio: 'O Enigma da Sacada'

“Banco dos Réus”, o audiodocumentário da FOLHA, em formato de podcast, que conta a história de cinco crimes que marcaram a cena policial de Londrina, chega nesta quinta-feira (9) ao terceiro episódio. "O Enigma da Sacada" volta ao ano de 2000, quando a professora de música Estela Pacheco, 35 anos, foi encontrada morta no pátio de um edifício residencial de luxo no centro da cidade.

A polícia concluiu que ela havia caído do 12º andar do prédio onde morava seu ex-namorado, o pecuarista Mauro Janene Costa. Ele afirmara que ela ameaçou se jogar e que não conseguiu segurá-la. No entanto, um laudo da necrópsia mostrou que Estela já estava morta antes da queda.

O podcast refaz a história daquela noite de 14 de outubro de 2000, recupera uma entrevista que Pacheco concedeu a um canal de local de televisão em 1995, falando sobre o trabalho dela como professora de música na Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais); ouve a filha da vítima, a jornalista e advogada Laila Menechino; e ouve também Mauro Janene, que concede uma entrevista à imprensa pela primeira vez após a morte de Estela Pacheco.





