Stefany Thaís, a influencer dos elogios, esbanja carisma na estreia do 'Bastidores'

A influenciadora londrinense Stefany Thaís é a convidada estreante do "Bastidores", o mais novo programa do Grupo Folha de Londrina no YouTube. Ela, que se tornou o primeiro meme de 2025, esbanjou carisma em um bate-papo exclusivo com a apresentadora Ana Maziero e relembrou os desafios pelos quais passou até viralizar na internet.





Sempre com um sorriso no rosto, que já virou a sua marca registrada, Stefany agradeceu pelo convite e por ser a escolhida para abrir o projeto. "Maravilhosa! Que honra estar fazendo parte desta estreia. Obrigada pelo convite! Me sinto muito honrada por estar aqui nesse projeto tão lindo que vai dar super certo", expressou.

Na entrevista, a londrinense contou à Maziero os sonhos que tinha quando ainda trabalhava numa famosa rede de fast-foods. Com 13 anos de carteira assinada, finalizados em 2024, ela destacou que a decisão de deixar o local a alçou ao posto que ocupa hoje.

"Eu comecei a gravar toda a minha rotina lá no Burger King. Passei por todos os cargos e, quando veio a pandemia, comecei a mostrar a minha realidade lá dentro e alguns vídeos começaram a viralizar. Foi legal porque tive o reconhecimento da galera. Já sabia que o meu destino era ir para o mundo digital", disse.





O título de primeiro meme de 2025 não é por acaso. A vida da influenciadora começou a mudar do dia 31 de dezembro de 2024 para 1º de janeiro. Um dos seus vídeos se tornou viral ao ser republicado por diversos internautas e personalidades famosas.

"Custei a acreditar um pouquinho porque os meus vídeos começaram a viralizar no dia 1º de janeiro. Estava num lugar sem torre, então não tinha visto que os vídeos estavam viralizando. Eu fiquei com medo na hora, porque, ali no local, uma menina me reconheceu", afirmou, contando que as publicidades com grandes marcas já começaram no dia seguinte à "surpresa".





Reafirmando que a sua maior característica é elogiar, Stefany, entretanto, explicou que não o faz para ganhar fama. "É algo de mim. Amo elogiar as pessoas, de fato, mas não é qualquer um que elogio. Procuro ver a energia da pessoa."

