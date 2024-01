TikTok faz 'tunada musical' com megablocos e terá dancinhas no Carnaval

Funk no Rio de Janeiro, Axé em Salvador e pop LGBTQIA+ em São Paulo: o TikTok se prepara para seu segundo ano seguido de Carnaval marcando presença em três das principais capitais da folia.



A rede social se uniu ao Agrada Gregos, Bloco da Favorita e NuOutro, três dos maiores blocos de rua de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, respectivamente.

Gabriel Simas, Líder de Marketing de Categoria e Criadores no TikTok na América Latina, contou a Splash como foi a decisão da rede social em investir no Carnaval. "Carnaval é muito importante para nós. Desde que nos vimos como parte da cultura que os brasileiros estavam consumindo todos os dias, tínhamos de estar conectados com a cultura que as pessoas estavam consumindo fora da plataforma também."



Em vez de criarmos um bloco que viesse centrado na marca, nos conectamos com quem já faz um Carnaval em cada cidade e escolhemos os três principais polos atuais do Carnaval no Brasil, que é Rio, São Paulo e Salvador. E nos conectamos com blocos que têm um histórico muito bom nessas cidades e têm público cativo.

Gabriel Simas, Líder de Marketing de Categoria e Criadores no TikTok na América Latina.



O TikTok também colaborou com a curadoria musical dos blocos, explicou Gabriel. "Cuidamos da curadoria musical junto com os blocos, onde demos uma tunada musical nos três blocos para termos grandes artistas participando."

As negociações foram positivas. "Todos os blocos que a gente conversou foram super abertos. Os blocos enxergam uma oportunidade de expandir a plataforma deles e falar com milhares de pessoas que, talvez, eles não falassem antes. E nós trazemos visibilidade, investimento e estrutura extra", afirmou o executivo.

Não vai faltar trio elétrico: no Rio, o Bloco da Favorita terá três trios elétricos, enquanto em São Paulo, o Agrada Gregos terá dois.



Apesar da força da marca, Gabriel não espera ficar livre de possíveis imprevistos. "A gente sabe que os perrengues acontecem. Não é porque o TikTok entrou no bloco que aquele bloco específico não vai passar por um perrengue. Estamos prontos para a chuva e para ter purpurina no corpo o resto do ano. O perrengue é para todo mundo, é do brasileiro e faz parte da experiência."

Experiência positiva em Salvador foi inspiração para a expansão em outras cidades. "Nossa primeira experiência foi extremamente positiva, até nos assustou. Por isso decidimos crescer."



O TikTok estará atento à segurança dos foliões: "Temos suporte interno de segurança, suporte provido pelo próprio bloco, que pedimos para aumentar e dobrar o efetivo. O local que estaremos em São Paulo é um lugar um pouco mais privilegiado para segurança, porque é uma área com grades. A prefeitura e a Polícia Militar controlam o acesso".

COMO ACONTECE A FESTA



A folia do TikTok no Carnaval 2024 começa com o Bloco da Favorita, no dia 4 de fevereiro, nas ruas do Rio de Janeiro, chegando em Salvador, no dia 9, com o NuOutro. Por fim, o Bloco do TikTok se une ao Agrada Gregos nas ruas de São Paulo, no dia 10 de fevereiro.

Este é o segundo ano do TikTok participando do Carnaval de rua. Em 2023, a plataforma levou um trio elétrico temático para o circuito Barra-Ondina, em Salvador, e agora se prepara para expandir sua participação junto com sua comunidade nos maiores blocos de rua do Carnaval 2024.



"Existem muitos tipos de Carnaval no Brasil, cada um com sua identidade e dedicado à sua comunidade -e todos eles cabem dentro do TikTok. Estamos unindo forças com esses blocos tão conhecidos, cada um com seu estilo e público", disse Gabriel Simas, Líder de Marketing de Categoria e Criadores no TikTok na América Latina, em comunicado exclusivo ao UOL.





SERVIÇO:



Bloco do TikTok com Bloco da Favorita



Atrações: Pedro Sampaio e Banda do Bloco da Favorita

Quem apresenta o bloco: Paolla Oliveira

Data e hora: Dia 4 de fevereiro - concentração às 7h

Local: Entre a Rua do Ouvidor e a Pça XV de Novembro, Rio de Janeiro





Bloco do TikTok com NuOutro



Atrações: Xand Avião, Banda Eva, É o Tchan

Quem apresenta o bloco: Ícaro Silva

Data: Dia 9 de fevereiro - concentração às 18h

Local: Circuito Barra-Ondina





Bloco do TikTok com Agrada Gregos



Atrações: Gloria Groove, Banda UÓ e Gretchen

Quem apresenta o bloco: Diego Martins

Data e hora: Dia 10 de fevereiro de 2024 - 13h

Local: São Paulo





FESTIVAL CARNAUOL 2024



A 9ª edição do CarnaUOL acontece em 27 de janeiro no Allianz Parque, em São Paulo. Serão sete shows e uma experiência inesquecível com mais de oito horas de festa, contemplando diversos gêneros musicais, como pop, axé, forró e sertanejo.



Entre os artistas confirmados estão Maiara e Maraisa, Joelma, Gloria Groove, Daniela Mercury, Monobloco, Banda Eva e Bárbara Labres.



A expectativa é receber mais de 21 mil pessoas e conta com Azul, Cacau Show, Chevrolet, Itaipava, Maturatta, PagBank, Trident e Vanish como patrocinadores oficiais do evento.





MAPA DO CARNAUOL



Dessa vez, o festival contará com duas pistas. A Front Stage, com amplo acesso às diversas ativações de marca e excelente visão do palco, e a Arena Open Itaipava 100% Malte, que além da localização privilegiada, irá oferecer open bar de cerveja Itaipava 100% Malte, água mineral, refrigerante, whisky, gin, vodka, água tônica e energético.



Pela segunda vez consecutiva, o Allianz Parque foi escolhido para sediar o evento. Palco para as maiores turnês do mundo, a arena conta com a melhor infraestrutura de São Paulo, além de localização privilegiada, com fácil acesso às principais vias da capital e próxima a estações de metrô, trem e terminal de ônibus.