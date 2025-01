Tiktoker faz sucesso ao falar sobre aceitação dos pelos pubianos

Paraná anuncia concurso público com 2.600 vagas para Polícia Militar e Corpo de Bombeiros

O governador Ratinho Junior anunciou nesta sexta-feira (17) que o Governo do Estado prevê realizar um concurso público em 2025 com 2.600 vagas destinadas à PM (Polícia Militar) e ao Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.