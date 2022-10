Twitter permite postar imagem, vídeo e GIF em único tuíte; confira

O Twitter agora permite que inserir vídeos, imagens e GIFs em uma única postagem. Antes, só era possível colocar um único formato de mídia (quatro imagens, um único GIF ou um único vídeo).





É possível visualizar tuítes com diferentes mídias combinadas tanto no computador quanto no celular, mas para postá-los, por enquanto, só é possível nas versões mobile do app (tanto iOS quanto Android). O Twitter Web (a versão para computador) ainda não incorporou o recurso.

Publicidade

Publicidade





A ferramenta de "incorporar" (ou "embedar") o tuíte também não foi adaptada. O tuíte é replicado mostrando apenas a primeira mídia.





"Nós sempre estamos buscando maneiras novas e empolgantes para ajudar os criadores a compartilhar mais e serem vistos. Misturar tipos diferentes de conteúdo visual num único tweet permite aos criadores se expressar para além dos 280 caracteres e dá a eles mais maneiras de contar sua história", anunciou o Twitter em postagem no blog oficial da rede social.

Publicidade

Publicidade





E, claro, a novidade já se infiltrou nos memes. O clássico mosaico de quatro fotos que mostra o Papa Francisco "benzendo" alguma coisa agora tem recebido vídeos ou GIFs. Em um dos exemplos, o líder da Igreja Católica ajuda "celebra" uma briga da série "A Casa do Dragão", da HBO.