Confira as próximas estreias cinematográficas no mês do Halloween

Outubro é conhecido como o mês do Halloween, e, para as comemorações desse ano, diversos longas aterrorizantes devem chegar nos cinemas de todo o mundo, além da estreia do tão aguardado Adão Negro, estrelado por Dwayne Johnson , o "The Rock", e o drámatico Amsterdam, protoganizado por Margot Robbie .

Morte, Morte, Morte

Amsterdam

Halloween Ends

Adão Negro

O filme ainda conta com Aldis Hodge (Duro de Matar 3: A Vingança) como "Gavião Negro", Pierce Brosnan (James Bond nos filmes 007) como "Senhor do Destino" e Quintessa Swindell (Euphoria) interpretando a personagem "Ciclone".

O longa, estrelado pelo ator Dwayne "The Rock" Johnson, é uma das estreias mais aguardadas deste mês nos cinemas. Dirigido Jaume Collet-Serra (A Orfã), o filme contará a história da origem do personagem da DC, o poderoso Adão Negro, que é libertado 5.000 depois de receber seus poderes dos deuses antigos e ser aprisionado em uma tumba, para assim lançar sua justiça cruel sob a Terra.

A Luz do Demônio

Já para aqueles que preferem um terror sobrenatural com muitos sustos e cenas horripilantes, A Luz do Demônio, novo filme de Daniel Stamm (O Último Exorcismo), é o filme ideal! A trama acompanha a Irmã Ann (Jacqueline Byers), uma freira que acredita ter o dom de realizar exorcismos e se prepara para o ritual de expulsar uma entidade maligna de uma garotinha. Entretanto, sua própria alma corre perigo, pois as forças demoníacas revelam uma conexão misteriosa com o seu passado.

O filme é estrelado por Jacqueline Byers (A Casa do Medo), Colin Salmon (Resident Evil: O Hóspede Maldito), Christian Navarro (13 Reasons Why), Lisa Palfrey (Chloe), Nicholas Ralph (The Most Reluctant), Virginia Madsen (O Mistério de Candyman) e Ben Cross (Carruagens de Fogo).





A estreia será no dia 27 de outubro





Confira o trailer: