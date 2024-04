WhatsApp lança filtro para facilitar buscas por mensagens

A partir desta terça-feira (16), parte dos usuários passa a poder usar filtros para buscar mensagens no WhatsApp, de acordo com anúncio da Meta, holding dona do aplicativo. O recurso estará disponível para todos nos próximos dias, segundo a empresa.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Três opções de filtro agora ficam na parte superior da lista de conversas: todas as mensagens, não lidas e grupos. Basta ao usuário escolher a opção que julgar mais adequada.

Publicidade



A opção de grupos mostrará também comunidades.



Não lidas facilitará encontrar mensagens ainda não abertas.



A visualização "todas" mostra a lista completa de mensagens, a que os usuários já estão acostumados.



Em outros aplicativos, como Discord e Twitter, há opções mais detalhadas de filtro, como autoria de mensagem, grupo ou data de envio.