UEL divulga nesta segunda o resultado de seleção para Licenciatura em Computação EaD

Nesta segunda-feira (15), a Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulga o resultado da seleção para as vagas 2024 do curso de Licenciatura em Computação na modalidade EaD.





A listagem será divulgada no portal da Cops, a partir das 17 horas. As vagas estão distribuídas em 12 polos de apoio presenciais. A UEL divulgou nesta quinta (11) a relação dos candidatos classificados na Seleção. A listagem pode ser conferida também no portal da Coordenadoria.

Os aprovados nesta primeira chamada deverão fazer a pré-matrícula, já a partir de segunda-feira até o dia 22 de abril, neste endereço eletrônico, se atentando em realizar o upload dos documentos necessários.





A relação da documentação pode ser conferida no edital Prograd/Cops, que estabelece as regras para o processo seletivo.

Após esse procedimento, os classificados devem se atentar ainda para a confirmação de matrícula, que deverá ser feita nos cinco primeiros dias úteis do início do ano letivo, por meio do portal do Estudante.





Conforme o edital, o processo de seleção considerou o aproveitamento dos exames do Enem de 2020, 2021, 2022 ou 2023.





A classificação respeitou o quantitativo de vagas distribuídas nos 12 polos de apoio presenciais, nos municípios de Assaí (22), Astorga (20), Bandeirantes (20), Bela Vista do Paraíso (20), Cidade Gaúcha (22), Congonhinhas (18), Jacarezinho (18), Londrina (36), Palmital (18), Prudentópolis (22), São João do Ivaí (18), Siqueira Campos (18). Ao todo, são 252 vagas oferecidas.





O curso terá duração de quatro anos, sendo que a cada semestre, os estudantes regularmente matriculados deverão, obrigatoriamente, participar de uma atividade presencial no polo em que estiverem inscritos.