WhatsApp vai tirar o 'online' em próxima atualização e permitir a saída de grupos 'sem ser visto'

O WhatsApp vai promover uma série de mudanças nas próximas atualizações do aplicativo, a fim de deixar o usuário mais à vontade. Mark Zuckerberg anunciou nesta terça-feira (9), três novos recursos de privacidade no WhatsApp beta para iOS, Android e Desktop.

Entre as mais comentadas, destaca-se a retirada do "online" - que fica visível aos contatos quando uma pessoa está utilizando o aplicativo. Mas essa não é a única mudança. O WhatsApp também vai impossibilitar as capturas de tela de fotos no modo visualização única. A medida foi tomada para dar mais privacidade a quem envia fotos, impossibilitando vazamentos.





Para aqueles que se sentem incomodados em sair de grupos, uma boa notícia: essa será mais uma mudança adotada pelo aplicativo de mensagens. A função "sair silenciosamente" vai permitir que o usuário saia de grupos indesejados sem fazer alarde, permitindo que apenas os administradores saibam.





Segundo Zuckerberg, as mudanças deverão ocorrer gradativamente durante o mês de agosto. Por isso, mantenha sua versão atualizada e aguarde as modificações.