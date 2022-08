Anitta vai lançar versão estendida de 'Versions of Me' e três clipes inéditos

A cantora Anitta, 29, anunciou no último sábado (30) que vai lançar uma versão estendida do seu quinto álbum de estúdio, o "Versions of Me". A estratégia adotada por ela será de trabalhar em um clipe inédito por mês, até a chegada da data oficial do lançamento do "deluxe", previsto para daqui três meses.



Entre os clipes e músicas a serem lançados, estão o "El que Espera", com o cantor colombiano Maluma; o clipe de "Gata", que já tem a música disponível desde abril; e "Lobby", parceria com a rapper norte-americana Missy Elliott. Tudo indica que este último será o primeiro single a ser trabalhado pela cantora, que divulgou, nesta segunda-feira (1º), um trecho da música (confira no fim da matéria).







O albúm de Anitta, lançado em abril, já soma mais de 800 milhões de reproduções somente no Spotify. Entre os destaques estão Envolver, que acumula 340 milhões de plays; Me Gusta, com 140 milhões; Girl From Rio, que soma 70 milhões; além de Faking Love e Boys Don't Cry, com cerca de 60 milhões cada.