Interpretando Jennifer Lopez, Gloria Groove vence 'Show dos Famosos'

Gloria Groove foi a vencedora do Show dos Famosos, no Domingão com Huck, neste domingo (26).

A drag queen Gloria Groove foi a última artista a se apresentar e interpretou a cantora Jennifer Lopez, com os sucessos "Jenny from the Block", "Get Right" e "On the Floor".

"É muito louco fazer isso aqui para vocês", disse a artista. "Aprendi muito aqui e não sou o mesmo artista que era quando entrei naquela porta."





A competição, que durou mais de três meses, também trouxe para a final Robson Nunes, Wanessa Camargo e Vitor Kley.





O apresentador Robson Nunes interpretou Wilson Simonal, com "País Tropical", "Tributo a Martin Luther King" e "Nem Vem Que Não Tem". Já o cantor Vitor Kley abriu a final e deu voz para a britânica Adele, vencedora de 15 Grammys, com o hit "Set Fire to the Rain".

A cantora Wanessa Camargo fez homenagem à Britney Spears interpretando a música "I'm a Slave 4 U" e incluiu uma cobra de verdade na apresentação, assim como a cantora fez na apresentação do Video Music Awards, premiação da MTV americana, em 2001.