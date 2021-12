Irmão de Marília Mendonça diz que pensou em desistir da música

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, afirmou em entrevista ao Fantástico (Globo) neste domingo (5) que pensou em desistir da música quando perdeu a irmã, há um mês.

No entanto, ele decidiu seguir na carreira e lançou neste domingo a dupla sertaneja com Dom Vittor. Os dois foram apadrinhados no programa por Maiara e Maraísa, que formavam com Marília o trio "As Patroas".

"Meu primeiro pensamento foi: 'vou parar'", afirmou João Gustavo. "Mas depois, pensei: 'se eu parar, vou ter que carregar a dor de ter perdido a minha irmã e a dor de ter fracassado'", contou.





Ao lado das gêmeas, a dupla Dom Vittor e Gustavo cantou os hits "Ângulo Perfeito" e "Calculista".

Maiara e Maraísa também relembraram o lançamento das Patroas, que ocorreu no programa dominical, cerca de um mês antes da morte de Marília.

"Estamos recebendo muita força dos fãs. Temos que ser gratas por ter vivido tudo isso com ela. Nos sentimos privilegiadas, porque ela escolheu a gente", afirmou Maiara.





"No lançamento, estávamos as três muito felizes, a gente se dedicou muito, vivemos intensamente aquilo", completou Maraísa. "Vamos cantar da maneira que ela gostaria de nos ver cantando. A música também cura", completou.