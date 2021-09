Joelma dá selinho em homem em clipe de "Sim"

Solteira há pouco mais de três anos, a cantora Joelma, 47, celebra seu primeiro beijo desde o término com o empresário Alexandre Cavalcante. Mas o beijo não foi na vida real não, foi na gravação do clipe "Sim", que ela acaba de divulgar nas plataformas digitais e no YouTube. "Nem sabia mais como era", brinca ela sobre o beijo.

O clipe da canção mostra a artista tropeçando em um rapaz bonito e desse incidente surge uma paixão que termina em casamento e lua de mel. O escolhido para viver esse affair é o fazendeiro Ewerton Martin, 34, com quem ela postou fotos nas redes sociais durante os últimos dias, alimentando os rumores de romance.

"Foi só um selinho. Ele tem namorada", adianta a cantora ao iniciar uma conversa com a imprensa nesta quinta-feira (23), da qual a reportagem participou. "Fazia três anos e meio que não beijava. Fiquei meio nervosa para isso. Chamei ele [Martin] pelo nome errado [Jacinto], rimos muito, o deixei bem à vontade", emenda.





O resultado dessa parceria já pode ser conferido no clipe oficial disponibilizado na página de Joelma no YouTube. A música, primeira composta por ela na carreira, é a primeira de um EP (disco de até seis faixas) de nome "Isso É Calypso", que ela deverá lançar em breve.

Antes da divulgação da nova música Joelma e Martin trocaram likes e corações nas redes sociais, mas nada passou de uma amizade garante ela, que ficou casada com o músico Chimbinha por quase 18 anos e terminou seu último namoro em 2018.





"Foi minha assessora quem encontrou ele. Numa das reuniões, decidimos que o meu par no clipe tinha de ser um cara bonito que aparentasse ter 40 anos e que fosse anônimo. E com ele deu certo", diz Joelma.





No clipe, ambos se casam e no meio da cerimônia começam a dançar. Na letra, a cantora diz que ele é a parte que faltava para completar seu coração. "Experiência incrível, indescritível e emocionante. Foi bom demais. Todos com sorriso no rosto. Ficou um trabalho muito bacana", avalia o fazendeiro que é de Rio das Pedras, no interior de SP, e agora conta com mais de 115 mil seguidores.





Joelma também atua no clipe, outra novidade em sua trajetória. A princípio, a ideia dela era contratar um outro casal com mais experiência em dramaturgia, mas foi convencida de que teria de ser ela. Em um momento do clipe, até consegue derramar uma lágrima numa cena mais emotiva.





O trabalho, figurino e o cenário escolhidos por Joelma despertaram nela a vontade de voltar ao altar. Ela conta que já faz planos para que isso aconteça.





"Sonho em casar com certeza, só falta pintar a pessoa certa, a minha cara-metade. Quando acontecer vou querer fazer igual ao clipe, a mesma estrutura, espaço e até o mesmo vestido com a minha bota", almeja. "A gente sempre precisa da outra parte. Estou aberta a encontrar essa pessoa."





A artista dá até o perfil para os pretendentes. "Tem que ser uma pessoa que me ame do jeito que sou, simples e temente a Deus. Quando é assim, ele ama, respeita e tem paciência. Fisicamente falando, depois do Martin fiquei mais exigente. Tem que ser dele para cima", diverte-se.





A ideia da artista é mesclar em seus próximos trabalhos na música o ritmo que ela estava acostumada no passado às batidas mais modernas. Ela quer inovar e "aliar o antigo ao novo". Já são quase 30 anos de carreira desde a estreia na Banda Calypso até a busca pela carreira solo.





Em junho de 2022, ela conta que fará uma turnê internacional pela Europa. Antes disso, pretende levar toda a estrutura e suas novas músicas que ainda devem surgir para apresentações por todo o Brasil.





"Olho para Joelma lá de trás e não a reconheço. Eu mudei para melhor por dentro e por fora. E vou mudar mais ainda. Muita coisa legal está por vir. Quando você faz com o coração surge um brilho diferente, um sentimento que as pessoas conseguem sentir", finaliza.





Cantora cultua fé e diz viver seu melhor momento





Feliz com os novos projetos, Joelma também se diz realizada pessoalmente. De acordo com ela, esse atual momento é o mais importante de sua vida em vários aspectos.





"Eu sou realizada, feliz, estou na minha melhor fase espiritualmente falando e no quesito de família. Tudo eu coloco nas orações, Deus me dá coisa que nem peço. Deus é minha inspiração", explica.





A fé também tem sido importante profissionalmente. Ela conta que a música "Sim", que acaba se chegar às plataformas digitais e ao YouTube, foi um chamado.





"Essa canção eu não pretendia fazer, mas Deus me deu de presente. Fiquei três madrugadas em claro e não conseguia dormir. E nesse tempo concluí a melodia e senti muita emoção", revela.





Ela também diz que o nome do EP, "Isso É Calypso", foi outra mensagem recebida. "Ouvi esse título em oração. Tenho uma ligação direta com Ele. Eu não faço música, eu as recebo", conclui.