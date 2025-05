Karla Sofía Gascón é única atriz indicada que não é seguida pela Academia

A conta oficial da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas não segue o perfil de Karla Sofía Gascón no Instagram. Fernanda Torres, Cynthia Erivo e Demi Moore, as outras indicadas a categoria de melhor atriz neste ano, são seguidas pela Academia - com exceção de Mikey Madison, que não tem conta na rede social.





Internautas especulam que Gascón deixou de ser seguida pela Academia após seu envolvimento em uma série de polêmicas na última semana. Em entrevista à Folha de S.Paulo, a atriz afirmou que "muitas pessoas que trabalham no ambiente de Fernanda Torres" falam mal de sua atuação e de seu filme.

Depois, usuários do X recuperaram postagens antigas da espanhola, em que ela criticava George Floyd, homem morto por policiais nos Estados Unidos no caso que foi estopim para o movimento antirracista Black Lives Matter. Foram encontrados também comentários considerados xenofóbicos, em que ela reclamava da entrada de muçulmanos na Espanha.





Em nota, Gascón pediu desculpas pelo que chamou de opiniões "equivocadas" e desativou sua conta no X. "Fui ameaçada de morte, insultada, abusada e assediada até a exaustão. Tenho uma filha maravilhosa para proteger, a quem amo loucamente e que me apoia em tudo", escreveu.





Gascón é a primeira atriz transgênero indicada ao Oscar pela sua performance no filme "Emilia Pérez", de Jacques Audiard.