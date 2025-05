Sean 'Diddy' Combs traficou ao menos três mulheres, segundo promotores

Sean "Diddy" Combs traficou pelo menos três mulheres em um esquema de abuso sexual que durou 20 anos, disseram promotores nesta quinta-feira (30), ao apresentarem um novo indiciamento criminal contra o magnata do hip-hop. A acusação, que amplia as alegações anteriores, detalha esquema que se estendeu de 2004 a 2024.





O novo documento judicial, conhecido como "acusação substituta", inclui três vítimas do sexo feminino, identificadas como "vítima-1", "vítima-2" e "vítima-3". Anteriormente, apenas uma vítima havia sido mencionada no indiciamento de setembro de 2023, que se acredita ser Cassie, ex-namorada de Combs. As novas alegações afirmam que Diddy transportou as três mulheres por fronteiras estaduais e internacionais para "se envolverem em prostituição".





Segundo os promotores, Combs teria usado seu império de negócios, incluindo a gravadora Bad Boy Entertainment, para facilitar o abuso sexual. Ele teria fornecido às vítimas pagamentos em dinheiro, oportunidades de carreira e cobriu despesas como aluguel e moradia, como parte de um esquema para mantê-las sob controle.





Além disso, os promotores detalharam que o abuso incluía a participação das mulheres em performances sexuais gravadas, chamadas "freak offs", com garotos de programa.





Combs enfrenta acusações de conspiração para extorsão, tráfico sexual e transporte para prostituição. Ele se declarou inocente no indiciamento do ano passado, e seu julgamento está marcado para começar em 5 de maio.





Em resposta às novas acusações, o advogado de Combs, Marc Agnifilo, criticou a teoria da acusação, chamando-a de "ridícula". Ele disse que Combs está comprometido em lutar contra as acusações e provar sua inocência no tribunal.





O caso continua a atrair atenção à medida que detalhes chocantes sobre o suposto esquema de abuso sexual e tráfico de mulheres vêm à tona. A promotoria promete apresentar mais evidências durante o julgamento, que promete ser um dos mais impactantes da indústria do entretenimento nos últimos anos.